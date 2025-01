Rogo in casa, morto un pensionato. L’abitazione resta sotto sequestro

Anche ieri sono proseguiti gli accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco nell’abitazione di via Romana, a Poviglio, dove un pensionato di 89 anni, Domenico Giuseppe Parisi, è deceduto tra le fiamme di un incendio divampato al piano terra, verso le 14 di domenica. Sembrano confermate le ipotesi su un possibile malfunzionamento di una stufa a pellet come causa del rogo, che in breve tempo ha interessato l’edificio, dal piano terra fino al tetto, in gran parte distrutto dalle fiamme. Parisi, ex operaio edile, con problemi di deambulazione, non è riuscito a raggiungere la porta per uscire in cortile. È rimasto bloccato nell’incendio. Si è salvata la moglie, Mariantonia Cumbo, 83 anni, trasportata al Maggiore di Parma per ustioni a mani e volto. La sua testimonianza potrebbe essere importante per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Intanto l’abitazione resta sotto sequestro e il corpo di Parisi è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, fino a quando gli accertamenti non saranno completati.

a.le.