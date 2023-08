Rogo in due cassonetti Vigili del fuoco al lavoro

Un incendio è divampato verso le due di ieri notte in alcuni cassonetti di immondizia in via Provinciale nord, a Novellara, nei pressi dell’isola ecologica. Alla vista dei bagliori delle fiamme è stato dato l’allarme, con la centrale operativa del 115 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Guastalla. Si temeva per i veicoli che erano in sosta nelle vicinanze, ma alla fine il rogo è stato domato senza conseguenze.