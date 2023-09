Rogo in fabbrica: danno da migliaia di euro

Incendio nella notte, danni importanti ad un macchinario automatizzato per la produzione di stampi all’interno dello stabilimento industriale della storica "Modelleria reggiana snc", di via Terracini 8, nella frazione di Barco. Nessuna persona è rimasta intossicata ma per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il capannone sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco da Sant’Ilario e da Reggio, con ben quattro mezzi attrezzati. Il macchinario a controllo numerico, mentre eseguiva le lavorazioni secondo le indicazioni del computer, probabilmente a causa del surriscaldamento ha iniziato a fumare e poi si sono sprigionate fiamme.

L’allarme alla centrale operativa del 115 è scattato attorno alle 5,20 con l’uscita immediata dei mezzi. Il massiccio intervento ha consentito di circoscrivere e spegnere il rogo in circa 2 ore, ma della costosa macchina sono rimasti solo rottami fumanti. Un danno da decine di migliaia di euro. I tecnici dei vigili del fuoco hanno poi ispezionato l’edificio, che non ha riportato danni strutturali tanto che la produzione ieri sulle altre è poi proseguita normalmente.

La Modelleria Reggiana, specializzata nella costruzione di stampi per fonderie di ghisa e alluminio, è stata fondata da vari soci nel 1965 come ditta artigianale. In seguito l’unico dei soci fondatori rimasti, Giuseppe Bertoni, è stato affiancato dai suoi figli che hanno varato scelte innovative di progettazione e produzione. Oggi vengono costruiti anche stampi per la termoformatura, vetroresina, la fibra di carbonio, blister, prototipi. Vengono anche realizzati progetti e disegni in 3D.

Francesca Chilloni