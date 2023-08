Rogo in una cantina utilizzata come dormitorio abusivo

Ancora un dormitorio abusivo a fuoco in zona stazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma tanta aura nella notte di ieri per un incendio divampato in un ex locale con centrale termica in via Paradisi, al civico 10. Erano circa le 4 quando è scattato l’allarme. Sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco del comando di via della Canalina e i carabinieri che indagano sull’accaduto.

Parrebbe infatti che il rogo sia scaturito da alcuni materassi presenti nello scantinato ed è probabile che fosse occupato abusivamente da qualche tempo. I pompieri hanno evacuato temporaneamente gli appartamenti della palazzina, ma poi dopo le operazioni di spegnimento tutti sono rientrati nelle proprie abitazioni. Solamente il locale tecnico dove sono partite le fiamme è stato dichiarato inagibile e inaccessibile.