Rogo Inalca, cittadini insoddisfatti: "Incontro pubblico deludente. Vogliamo trasparenza e verità"

Rogo Inalca, restano senza risposta molti degli angosciosi interrogativi sulla salute pubblica posti lunedì sera dai cittadini all’assemblea al circolo Pigal. La tensione che si è respirata per oltre due ore mentre parlavano il sindaco Massari e l’assessore all’ambiente Bonvicini, i delegati di Ausl ed Arpae, è esplosa in fine serata in una raffica di domande. Residenti con amianto sui balconi e la madre di un bimbo che frequenta l’asilo Alice che parla a nome dei genitori, il professore del liceo Moro che descrive "aule diventate camere a gas" e Stefano Ferrari (fondatore di Reggioemiliaripuliamoci), quasi tutti sono usciti dal Pigal "insoddisfatti".

Non volevano essere tranquillizzati, ma "sapere la verità" e si sono sentiti "presi in giro". Le spiegazioni di Arpae sui comportamenti delle colonne di fumo in atmosfera e le spiegazioni tecniche sulle modalità di rilevazione degli inquinanti, non sono bastate a chiarire i dubbi. "Si è detto che le fibre di amianto si inertizzano cambiando morfologia ad alte temperature ma non si è spiegato se il rogo ha raggiunto il calore utile. Si è detto che Rfi farà le sue rilevazioni lungo la ferrovia, senza specificare come e quando. Si è detto che inizia la bonifica, ma anche che l’epicentro del disastro è intoccabile in quanto ancora sotto sequestro. Si è ammessa la presenza di inquinanti pericolosi come le diossine, ma chiosano che non esistono limiti di legge e dunque le rilevazioni non sono traducibili in modo quantitativo in termini di rischio per la salute", incalzano i residenti.

"L’incontro si è rivelato profondamente deludente", dice Ferrari che si è presentato al Pigal con una teca in plexiglass contenente scorie del rogo. "Per oltre due ore abbiamo assistito a spiegazioni più didattiche che di confronto, generiche, con dati riportati in tabelle poco chiare - sottolinea l’ambientalista –. Le domande più importanti dei cittadini sono state sistematicamente aggirate, specialmente dal sindaco... Un cittadino che ha cercato di far analizzare campioni presso un laboratorio convenzionato con il Comune, si è visto rifiutare il servizio per ‘ordini dall’alto’". Il leader di Ripuliamoci aggiunge: "I tentativi dei cittadini di ottenere risposte concrete si sono risolte in spiegazioni evasive che non hanno dissipato le preoccupazioni. Ci è sembrato che chi parlava non avesse idea della gravità dei problemi e disagi. L’unica certezza è che ci sono oltre mille tonnellate di alimenti che stanno marcendo sotto frammenti di amianto e altri materiali pericolosi, e nessuno ha idea di come e quando la situazione tornerà alla normalità". Duro il giudizio: "Chiediamo all’amministrazione comunale maggiore trasparenza e azioni concrete. I cittadini meritano risposte chiare e oneste, non rassicurazioni generiche o corsi antincendio. Questi, semmai, andrebbero seguiti dai responsabili dell’area che ha causato questo disastro".

Francesca Chilloni