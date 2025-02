Rogo Inalca, Ganapini: "La cura ambientale?. Non è certo la priorità"

di Giulia

Beneventi

Walter Ganapini, lei è tra i fondatori di Legambiente ed ex presidente di Greenpeace Italia, nonché membro onorario del Comitato Scientifico dell’Agenzia europea dell’ambiente. L’incendio allo stabilimento Inalca sta sollevando diverse polemiche, soprattutto ambientali. Prendiamo ad esempio il fatto di avere una struttura industriale di quella portata così vicina alla città: lei che ne pensa?

"L’esistenza di un polo produttivo interno al tessuto urbano era un argomento che già faceva discutere ai tempi di Unibon, lo è rimasto nelle trasformazioni societarie a venire. Negli anni ’90 il dibattito era legato principalmente agli odori provenienti dallo stabilimento e dai trattamenti dei reflui liquidi".

Altro tema ancora è la presenza di amianto, certificata di recente da Arpae e Ausl.

"Purtroppo non è l’unico caso nella provincia di residui importanti di materiali contenenti amianto. Questo è certamente un problema che andrebbe affrontato, prima di tutto, a livello nazionale. Sia l’amianto che il collocamento degli impianti hanno a che fare col risanamento ambientale. Tema che non è prioritario in questo Paese".

Non lo è oggi o non lo è mai stato?

"Non lo è da anni, non mi riferisco solo al governo attuale. Il problema dell’amianto è noto da sempre. In Italia abbiamo una lunga lista di infrazioni commesse rispetto alla procedura europea sulle bonifiche territoriali, che dovrebbero essere puntuali. Noi invece siamo molto indietro, carenti di iniziativa".

La sensazione è che per toccare concretamente questi temi si debba sempre arrivare al disastro. Lei come se lo spiega? È pura carenza d’iniziativa politica o ci sono effettivamente degli ostacoli, come dire, burocratici?

"La spiegazione è che lo smaltimento delle coperture in amianto e le bonifiche vengono vissuti come mero costo e non un investimento sul lungo tempo. Visto com’è ridotto il bilancio del Paese, capisce anche lei come può andare a finire. Il problema è sì politico, ma nel senso di scelta di modello di sviluppo del Paese, che per me dovrebbe seguire due parole chiave".

Quali?

"La prima è manutenzione. In Italia manca tantissimo la cultura della manutenzione e invece dovrebbe essere la priorità. Non mi riferisco solo alla cura di ciò che già esiste, ma alle nuove tecnologie, chimiche e biotecnologiche. Qui arriviamo alla seconda parola d’ordine: innovazione. Un approccio che sia capace di premiare la qualità ambientale dei processi produttivi dei territori. Purtroppo però abbiamo perso una grande occasione".

A cosa si riferisce?

"Parlo del Green Deal europeo. Tra guerre, pandemia e crisi, lo scenario geopolitico internazionale ha frenato quello che avrebbe potuto essere il punto di svolta. Ora dobbiamo cercare di tenere in piedi la sfida della sostenibilità. Il cambiamento climatico sta davvero ribaltando le regole della vita degli umani sulla terra".

Gli effetti del cambiamento climatico oggi fanno anche da ’prova del nove’ di tutto ciò che ha continuato a non funzionare per anni?

"Certo, gli eventi climatici dalle conseguenze enormi a cui assistiamo sempre più spesso sviscerano problemi che si ormai erano sedimentati. Rispetto all’incendio Inalca poi, non sarei del tutto sincero se non le dicessi questo: non sono molto per l’autocombustione accidentale. Che un generico malfunzionamento porti a un incendio di quelle dimensioni, per me, è molto difficile... Comunque sia, resto in attesa delle importanti verifiche dell’autorità giudiziaria sulle cause del rogo".