Rogo Inalca, il Comitato accusa: "L’amianto non doveva esserci più"

In attesa che Inalca svolga la sua "ricognizione puntuale" sui rischi per la salute pubblica in seguito al maxi incendio di pochi mesi fa, un verbale datato 20 aprile 2015 dimostrerebbe che l’intero stabilimento andato a fuoco era da tempo ricoperto di amianto e che nessuno, fino alla disgrazia, ha fatto nulla per toglierlo da lì.

Non arrivano repliche dal gruppo Cremonini, di cui fa parte l’azienda, se non una puntualizzazione sul fatto che Inalca sia subentrata in affitto solo dal 2016 in poi.

Al verbale del riesame della direzione Unipeg Sca - Quanta Stock & Go - Assofood Spa si appella invece il comitato Amianto Zero, nato nelle settimane successive l’incendio che nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio 2025 ha devastato la struttura di via Due Canali.

Non lontano quindi dal centro storico né da zone residenziali e aree verdi, rimaste inghiottite in una nube di fumo, cenere e detriti; le indagini sull’origine del rogo sono ancora in corso e non meno pesante è la questione sindacale, con oltre 180 dipendenti che dall’oggi al domani si sono trovati senza un posto in cui andare a lavorare.

"Nel 2014, secondo il verbale in questione - spiega il Comitato - è stata rimossa e sostituita soltanto una minima parte delle coperture". Per l’esattezza, il documento riporta la sostituzione di 125 metri quadrati su un totale di 4.178. L’area rimossa è quella "corrispondente al nuovo magazzino - prosegue il gruppo -. Nel 2015 era prevista la rimozione di 400 metri quadri su "porzionato", ma il piano di smaltimento completo è stato rimandato in funzione delle scelte sulla destinazione d’uso dello stabilimento".

Lo smaltimento sarebbe stato "procrastinato in funzione delle scelte che verranno prese sulla destinazione d’uso e nuovi investimenti per le aree attualmente dedicate all’attività di macellazione, che verrà a cessare dal secondo semestre 2015", riferisce il Comitato, citando il verbale. Secondo il gruppo di cittadini, l’intervento necessario a proteggere la salute pubblica è stato "di fatto ignorato".

Questo nonostante le relazioni di Studio Alfa, pubblicate nel 2021 e nel 2023, in cui la copertura principale dello stabilimento è descritta come "in stato scadente, con presenza di materiale friabile e sfaldamenti", mentre "il rischio di rilascio di fibre e polveri è elevato": una situazione "critica" per la quale veniva consigliata "esplicitamente la bonifica non in tempi lunghi".

Insomma, bisognava intervenire ma nessuno l’ha fatto. E il rogo, anni dopo, ha reso la situazione drammatica.

Tali mancanze hanno "messo in pericolo la salute della cittadinanza. La dispersione di fibre di amianto nell’ambiente, ancora oggi massiccia, costituisce un rischio sanitario enorme".

E a doversi fare l’esame di coscienza sono in primis "la dirigenza aziendale e gli enti di controllo, che anziché tutelare l’interesse pubblico hanno permesso che la situazione degenerasse".

Insomma, a detta del Comitato, "la sicurezza dei cittadini è stata subordinata a logiche aziendali e di profitto".

"Di fronte a questa vicenda emerge con forza come, ancora una volta, il dio denaro abbia dettato le regole - chiosa il gruppo -. Ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità".

Tra questi a quanto pare non rientra il gruppo Cremonini, che si limita a precisare come Inalca sia subentrata in affitto nel 2016 senza avere la proprietà delle mura e le responsabilità conseguenti.

