Rogo Inalca, la Regione: "Per aiutare i lavoratori ogni minuto è prezioso". Eternit: nuovo comitato

Nasce oggi il Comitato Amianto zero, composto da residenti delle aree circostanti l’area Inalca-Quanta e da un nutrito gruppo di cittadini preoccupati per l’emergenza ambientale e sanitaria. Nel frattempo, dopo il summit coi vertici istituzionali reggiani, la Regione ha espresso "una piena e condivisa consapevolezza dell’importanza del fattore tempo" per riuscire a fornire le risposte adeguate ai lavoratori degli stabilimenti andati a fuoco.

"L’obiettivo primario del comitato è di ottenere risposte dalle istituzioni – spiegano i promotori – pretendere interventi concreti e tutelare la salute di chi vive nelle vicinanze dell’area colpita". Il dettaglio delle azioni che il gruppo intende intraprendere verrà spiegato oggi agli organi di informazione a margine delle operazioni di costituzione ufficiale del Comitato, durante le quali verranno anche definiti gli organi che lo amministreranno, il ruolo del direttivo e "le responsabilità dei volontari che vorranno contribuire attivamente all’iniziativa". L’incontro intende anche essere "occasione per approfondire la gravità della situazione e raccogliere testimonianze dirette dei cittadini e definire i primi passi che il Comitato dovrà compiere per chiedere trasparenza, bonifica immediata e tutele sanitarie per gli abitanti".

L’assemblea pubblica che si è svolta lunedì sera al Centro Pigal per illustrare gli effetti sanitari ed ambientali del maxi rogo del 10-11 febbraio, è stata per alcuni aspetti un boomerang per Comune, Ausl ed Arpae: le spiegazioni eccessivamente tecniche di alcuni relatori accanto ad affermazioni totalmente ottimistiche di altri, hanno dato l’impressione a molti della platea di essere trattati con paternalismo e che le autorità intendano nascondere informazioni importanti. La nascita a tempo di record di un Comitato ne è la riprova. Il fattore tempo è importante sia rispetto alla bonifica dell’area e la tutela della salute, che per dare una prospettiva ai lavoratori dell’Inalca.

Ne è assolutamente convinto l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, che due giorni fa ha partecipato al tavolo di confronto sullo stabilimento di via Due Canali, al quale erano presenti il sindaco Marco Massari, il presidente della Provincia Giorgio Zanni e le organizzazioni sindacali. C’è un "completo allineamento sull’obiettivo condiviso di ripristinare a Reggio la produzione e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali", dice Paglia, aggiungendo che che bisogna "accelerare nell’individuazione di soluzioni di prospettiva per gli oltre 400 lavoratori, e la soluzione per il ripristino del complesso produttivo" del gruppo Cremonini.

A Bologna si è analizzato lo stato attuale della produzione, le condizioni dei lavoratori (alcuni in Cig altri in trasferta temporanea), e si è discusso con quali strumenti si dovrà "negoziare con tutti i soggetti economici coinvolti e per consentire che si possa realizzare un investimento in un nuovo stabilimento in condizioni di pieno equilibrio economico-finanziario".