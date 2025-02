Rogo Inalca, il sindaco rassicura le famiglie: “Nessun pericolo. Gli alunni possono frequentare”

Reggio Emilia, 20 febbraio 2025 – Il sindaco Marco Massari "comprende", prova a rassicurare le famiglie, ma lo fa chiarendo sin dall’inizio che "ogni nostra azione è stata determinata sulla base di indicazioni che arrivano dagli enti preposti al monitoraggio dell’aria e alla tutela della salute pubblica" ovvero Arpae e Ausl.

Arriva a stretto giro la risposta del primo cittadino di Reggio alla lettera, pubblicata ieri dal Carlino, di 150 genitori del liceo Moro in merito al rogo che lo scorso 10 febbraio ha distrutto lo stabilimento Inalca di via Due Canali, molto vicino al plesso scolastico. I genitori chiedevano precisi chiarimenti e valutazioni per ulteriori interventi.

Il sindaco rimarca di avere messo in campo "tutte le azioni necessarie ad assicurarci della salubrità degli spazi e dell’aria"

Preoccupazioni legittime a cui Massari ha risposto con una lunga missiva, indirizzata pure alle famiglie dei bambini frequentanti l’asilo Nido Alice, che sorge a meno di centro metri dallo stabile andato in fiamme, che avevano espresso analoghi timori.

Nella risposta il sindaco rimarca innanzitutto di avere messo in campo "tutte le azioni necessarie ad assicurarci della salubrità degli spazi e della qualità dell’aria", seguendo "scrupolosamente le prescrizioni degli enti competenti" e, assieme a prefettura e vigili del fuoco, l’evolvere della situazione" con l’attivazione del tavolo permanente tra Coc, il Centro Operativo Comunale, Protezione Civile, Arpae e Ausl.

E proprio a quest’ultima il Comune ha chiesto un contributo per rispondere alle istanze delle famiglie. Nello specifico nella lettera si legge che: "Nonostante il campionamento già eseguito abbia evidenziato assenza di fibre di amianto nell’aria, è già in previsione l’ulteriore monitoraggio".

Viene inoltre ribadito, ed era uno dei timori manifestati non solo dai genitori ma anche da molti cittadini, che "i frammenti di cemento amianto raccolti nelle zone limitrofe al luogo dell’incendio risultano ancora compatti, con buona resistenza meccanica". Ciò, scrivono da piazza Prampolini, ha evitato la dispersione di particelle nell’aria. Nella missiva si aggiunge che si stanno "ultimando i campionamenti intorno all’area e che abbiamo verificato in modo puntuale tutti i plessi scolastici; che risultano privi di frammenti di cemento amianto".

Precisando poi che i frammenti di materiale nerastro, di tipo carbonioso, ricaduti al suolo e presenti in un’ampia area della città "non risultano contenere fibre di amianto".

Per quelli grigio biancastri invece, identificati come fibrocemento si evidenzia che "è già iniziata la bonifica e nessuno di questi è stato rinvenuto nella vicinanza delle scuole".

Riguardo poi alle misure che "contemplino la possibilità di interrompere le lezioni o di attuare la didattica a distanza" Massari è categorico: "Gli esiti del monitoraggio dell’aria, i sopralluoghi in corso presso le scuole adiacenti il luogo dell’incendio, nonché le caratteristiche dei materiali rinvenuti, sono tali da non richiedere procedure eccezionali".

Rivolgendosi poi specificatamente ai genitori del nido ’Alice’ sulla situazione del parco interno e delle aree adiacenti, il sindaco scrive che "nella mattinata di martedì 18 gli esperti Ausl hanno provveduto a eseguire un sopralluogo senza rilevare frammenti riconducibili a cemento-amianto".

Tutto a posto, secondo il Comune, anche nell’aria: "Prelievi su campioni di aria per amianto e diossine sono stati effettuati o sono in corso in tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e in tutte le strutture per anziani della zona. E ovunque per ora hanno dato esito negativo". Massari conclude poi annunciando un incontro pubblico per "fugare eventuali altri dubbi" e con ulteriori rassicurazioni: "Da genitore, cittadino e amministratore, ribadisco la piena condivisione delle preoccupazioni. Nello stesso tempo, mi sento di dire che i dati raccolti fino ad oggi inducono a un cauto ottimismo" anche perché "i microinquinanti volatili, tra cui le cosiddette diossine, riscontrati nell’aria sono di gran lunga inferiori a quelli registrati in altri eventi analoghi" quindi "riferisce l’Ausl, sono improbabili rischi per la salute. Ma questo – conclude il sindaco – non vuol certo dire abbassare la guardia".