Rogo Inalca, s’indaga sulle cause. In campo i ‘detective’ dei pompieri. Analisi sulla presenza di amianto

Le indagini dei ‘detective’ dei vigili del fuoco per approfondire le cause del rogo e le analisi per scongiurare fibre pericolose di amianto da alcune coperture sospette. Ha diverse facce il day after degli stabilimenti di Inalca e Quanta Stock&Go distrutti dalle fiamme nel devastante incendio tra lunedì e martedì fra via Due Canali e via Fratelli Manfredi, alle porte del centro storico di Reggio. I pompieri hanno lavorato tutta la notte e fino al tardo pomeriggio di ieri per spegnere gli ultimi focolai e prevenirne ulteriori nella vasta area del sito produttivo.

Nella mattinata – grazie alla messa in sicurezza di parte dei capannoni andati in fumo e del raffreddamento della temperatura degli edifici – sono cominciate le operazioni di sopralluogo da parte del personale specializzato del Nia, il nucleo investigazioni antincendio regionale dei vigili del fuoco, arrivati da Bologna, coordinata dalla Procura di Reggio che ha aperto un’inchiesta sul rogo. Le indagini – coordinate dal pm di turno Denise Panoutsopoulos e affidate alla squadra mobile della questura reggiana guidate dal dirigente Andrea Napoli – al momento non hanno elementi che possano ricondurre all’ipotesi del dolo. Gli inquirenti sono convinti che si sia trattata di un incendio di nautra accidentale, probabilmente scaturito da un locale tecnico. Ma formalmente, anche per cautela e delicatezza della vicenda, non si esclude nulla.

Un’altra emergenza da chiarire è relativa ad alcune coperture in sospetto amianto emerse da una ricognizione aerea, anche grazie all’utilizzo dei droni, effettuata dai pompieri. "Non abbiamo elementi per poterla identificare e non abbiamo certezze si tratti di amianto – spiega il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Antonio Annecchini – Ma ci è sorto il sospetto naturale vista l’epoca in cui sono stati costruiti i fabbricati. Ed è nostro dovere lanciare la segnalazione ad Arpae per avviare i campionamenti. Nessun allarmismo, ma occorrono accertamenti precauzionali per sincerarci che non vi siano fibre pericolose".

Sotto la lente ci sono sia parte delle coperture sbriciolate, sia quelle non intaccate dalle fiamme e quindi degli edifici ancora in piedi. L’eternit è un materiale ignifugo, ma diventa pericoloso qualora si spezzasse, sprigionando le polveri killer. Le informazioni sulla presenza o meno di amianto nel sito produttivo diventa fondamentale per la procedura eventuale di smantellamento e operazioni varie. Qualora fosse confermato l’eternit, si dovrà procedere con una bonifica ad hoc tramite ‘incapsulamento’, proprio per evitare che il materiale possa spezzarsi e causare un altro disastro potenzialmente nocivo nella zona.

Arpae però fa sapere che "al momento non c’è stato ancora nessun controllo, anche perché sull’incendio sono ancora in corso le fasi di spegnimento e non si può entrare nelle strutture interessate per motivi di sicurezza", specificando tuttavia che "sull’eventuale presenza di amianto ci confronteremo con proprietà e istituzioni". Quindi col Comune, il sindaco Marco Massari per competenza è infatti la massima autorità responsabile della salute pubblica.