Rogo, l’ordinanza del Comune: "Inalca ora paghi la bonifica dell’amianto e del cibo rimasto"

Un’ordinanza che impone alla società Inalca di farsi carico delle spese di bonifica interna ed esterna, dopo il rogo che ha devastato i capannoni di via Due Canali, il 10 febbraio scorso.

È il documento che è stato perfezionato nelle ultime ore dalla giunta comunale e che verrà ufficializzato oggi, con la firma del sindaco Marco Massari a tutela della salute pubblica, al termine delle operazioni svolte in emergenza da parte dei vigili del fuoco.

Con ieri, infatti, è stato concluso l’intervento dei pompieri all’interno dell’area e ora è giunto il tempo della pulizia.

La proprietà privata dell’area (che fa capo al gruppo Cremonini di Modena) dovrà dunque procedere con la bonifica dei materiali dentro allo stabilimento: l’amianto rimasto e il cibo deperibile, in particolare.

E, in un secondo momento, anche farsi carico di ultimare la bonifica esterna e di pagare ciò che è già stato fatto a spese del Comune.

"A seguito del confronto con i vigili, Arpae e Ausl e alla chiusura delle operazioni dei vigili del fuoco dobbiamo prescrivere le operazioni che il privato è obbligato a fare all’interno dell’area: resta ancora amianto nelle coperture e molti beni deperibili sono ancora dentro; la carne e tutte le altre tipologie di materiale devono essere portate via", spiega l’assessore all’ambiente Carlotta Bonvicini.

La procura al momento sta indagando e ha aperto un fascicolo d’inchiesta per incendio colposo. Ma tanti accertamenti sono ancora in atto e parte dello stabilimento resta sotto sequestro a disposizione degli inquirenti.

Ma nella parte accessibile dell’enorme area interessata dal disastro, la bonifica dovrà partire il prima possibile.

Inalca, quindi, dovrà presentare a breve all’amministrazione un piano di lavoro, decidendo autonomamente come intervenire.

Nel frattempo Arpae ha diffuso ieri l’esito del monitoraggio dell’aria eseguito tra il 13 e il 17 febbraio nei pressi dello stabilimento Inalca, a Reggio, dove nei giorni scorsi è divampato il furioso incendio.

I risultati sono stati ottenuti dall’analisi con centraline fisse e mobili in viale Timavo, via Premuda, via XX Settembre e via Rinaldi.

"I policlorobifenili (Pcb) nelle ore più intense dell’incendio sono stati pressoché assenti, con una concentrazione di 0,009 pg/m3, inferiore ai parametri Oms per le aree urbane e industriali (3.000 pg/m3)", dicono da Arpae.

Stando alle comunicazioni, dunque, "i dati mostrano un rientro alle condizioni ordinarie". Mentre molti cittadini ancora si interrogano sui materiali che per giorni hanno ricoperto case e automobili, saturando anche l’aria nelle ore successive al rogo.

Benedetta Salsi