Rogo nella palazzina, chiesta la condanna a un anno e quattro mesi

Un anno e quattro mesi: è la richiesta di pena avanzata ieri dal pm per Vittorio Prato, 40enne a processo con l’accusa di incendio colposo per il rogo che, all’alba del 29 ottobre 2016, devastò la palazzina di legno ‘Palaghiaccio 1’ a Cerreto Laghi. Non vi furono feriti, ma nove appartamenti, soprattutto case-vacanza, andarono in fumo. Prato è il legale rappresentante della ditta che curò la sostituzione della stufa. Secondo la procura, si trattò di un’installazione errata: il consulente del pm aveva riferito che la canna fumaria "non era stata oggetto di intervento quando fu cambiata la stufa". La difesa, affidata all’avvocato Claudia Grasselli, ha invece chiesto l’assoluzione "per non aver commesso il fatto", sostenendo che nessuno ha mai visto in loco il suo assistito e che non è chiaro quali attività tecniche abbia svolto per sostituire il camino: ha puntualizzato che la fattura per l’inserto non è intestata alla sua ditta, ma alla proprietaria della casa. Dall’udienza è emerso uno sviluppo relativo a un altro filone giudiziario, a carico di altri due imputati per lo stesso reato contestato a Prato, cioè la 49enne proprietaria dello stabile e un 72enne delegato a vigilare sui lavori. Per loro nel maggio 2019 il gup pronunciò il non luogo a procedere, sentenza che fu impugnata dalla Procura davanti alla Corte d’Appello, chiedendo di nuovo per entrambi il rinvio a giudizio. Ieri si è appreso che il tribunale di secondo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso. In passato i pompieri riferirono che vi fu un grosso problema di approvvigionamento d’acqua, dato che gli idranti al Cerreto erano chiusi per evitare il congelamento: quel giorno i vigili del fuoco di Castelnovo Monti poterono usare solo l’acqua delle loro autobotti, mentre i colleghi di Reggio impiegarono 43 minuti ad arrivare a causa della distanza. Prossima udienza in luglio.

Alessandra Codeluppi