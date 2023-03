Rogo, non c’era amianto nel tetto Le analisi cancellano la paura

Arrivano notizie confortanti dai primi accertamenti svolti dai tecnici di Arpae nella zona dell’incendio di un capannone adibito a deposito di un’azienda del settore tessile, avvenuto nei giorni scorsi alle porte del centro abitato di Reggiolo. L’incendio ha riguardato un piccolo capannone adibito a magazzino tessile circondato da abitazioni e attività commerciali. Le fiamme hanno causato anche il collasso della copertura sovrastante, che inizialmente si temeva contenesse amianto. Arpae è stata allertata in quanto il fumo si percepiva anche in centro paese, con timori per l’ambiente.

I tecnici di Arpae hanno avviato gli accertamenti, evidenziando come il fumo avesse interessato solo l’area nei pressi dell’azienda, escludendo la presenza di materiale tossico nella zona dell’incendio. Si temeva la possibile presenza di amianto sulla copertura dell’edificio in fiamme. Per questo sono stati prelevati alcuni campioni del manto del tetto, con le analisi che hanno escluso la presenza del pericoloso materiale.

Per completare gli accertamenti, è stata attivata una centralina mobile, posizionata nei pressi della stazione ecologica comunale, a est del luogo dell’incendio. Gli esiti completi saranno disponibili nei prossimi giorni, ma al momento non risultano esserci particolari conseguenze all’ambiente dovute al rogo, che ha riguardato soprattutto rotoli di filati che erano depositati nel capannone.

Gli accertamenti svolti da vigili del fuoco e carabinieri sembrano puntare su cause accidentali dell’incendio, che per fortuna non ha provocato conseguenze alle persone. L’allarme era scattato alla vista del fumo denso. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 115, con l’arrivo in forze dei vigili del fuoco da Guastalla, Reggio, Suzzara e Luzzara.

Antonio Lecci