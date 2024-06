Rogo per un mozzicone di sigaretta. A rischio le abitazioni vicine

Forse un mozzicone di sigaretta lanciato da un finestrino da un maleducato di passaggio ha innescato l’imponente rogo di sterpaglie che ieri pomeriggio ha minacciato anche alcune abitazioni nella frazione collinare di Bergonzano, lungo la via Matildica. Erano le 17 quando sul posto sono stati fatti accorrere i carabinieri della stazione di Quattro Castella, che hanno bloccato il traffico e contenuto il diffondersi delle fiamme fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Sono bruciate le erbe secche ai bordi della strada e le fiamme stavano scendendo anche dal versante della collina, ma sarebbe bastato poco per raggiungere le case sull’altro lato della strada. Le cause del rogo sono al vaglio dei carabinieri e dei vigili del fuoco che ipotizzano un mozzicone come innesco. Nella tarda primavera del 2000 nella stessa zona un altro rogo aveva colpito la rinomata azienda agrituristica "Le Barbaterre". Allora l’incendio fu provocato dal surriscaldamento in un vano contenente del cippato.

f. c.