Rogo sul tetto durante l’installazione dell’impianto fotovoltaico

Vigili del fuoco impegnati, nel pomeriggio di ieri, per un incendio che ha interessato la copertura di un edificio in costruzione, in via Primo Maggio a San Martino in Rio. L’incendio si è sprigionato per cause accidentali, per un problema all’impianto batterie durante l’installazione dell’impianto fotovoltaico, in corso sull’edificio, al momento non abitato.

Immediato l’allarme al 115, con i vigili del fuoco giunti sul posto che hanno dovuto operare in particolare con estintori, per evitare di provocare ulteriori danni con l’acqua all’impianto di produzione energetica, in fase di installazione. Sul posto anche il responsabile tecnico dell’impianto elettrico, per fornire indicazioni utili all’intervento.

Il tempestivo allarme al 115 e il rapido intervento dei vigili del fuoco hanno permesso di limitare i danni strutturali. Non si registrano conseguenze a persone. Sono intervenuti una squadra del 115 da Reggio con un’autobotte di rinforzo. La copertura in cemento ha evitato la diffusione del rogo.