Roller, allunga il passo

Turno interessante per la Serie A2 di hockey su pista, con il Roller Scandiano che alle 18 al PalaRegnani ospita l’Azzurra Novara e con la Bdl Minimotor Correggio che alle 20,45 gioca a Thiene.

Roller. E’ il confronto tra la prima in classifica e la seconda con soli due punti a dividerle e dunque il pronostico non è semplice, anche se va detto che Scandiano è ancora imbattuto. La formazione di Cupisti è reduce dal successo ottenuto a Correggio ed affronta quella che è la favorita numero uno alla promozione, considerando il campionato disastroso dell’Amatori Modena. Il Novara ha come punto di forza il bomber argentino Ortiz, oltre a Maniero (ex Correggio), Brusa e il portiere Bernardelli. Ha il miglior attacco del torneo, mentre Scandiano ha ora la miglior difesa. I convocati: i portieri Vecchi e Raveggi, gli esterni Barbieri, Nicolò Busani, Roca, Cinquini, Deinite, Fontanesi, Ganassi e Riccardo Busani. L’ingresso all’impianto è libero.

Bdl minimotor. L’obiettivo numero uno è quello di dimenticare la sconfitta contro Scandiano, il secondo è quello di tornare al terzo posto. È questo il senso di Thiene-Correggio, in programma stasera sulla pista veneta, a completare il doppio scontro al vertice che oggi vede di fronte le prime quattro della classifica. Correggio avrà a disposizione i portieri Salines e Federico Pedroni, gli esterni Righi, Caroli, Casari, Menendez, Amatulli, Manuele Pedroni e Francesca Maniero. "Dobbiamo essere più concreti in zona gol – dice mister Granell – di occasioni ne creiamo tante, ma ne sprechiamo troppe".

Serie B. Oggi alle 17 si gioca Rotellistica Scandianese Sasco (6) – Pesaro (0), domani alle 16,30 Amatori Modena (3) – Minimotor Correggio (10). Correggio è prima in classifica, alla pari del Mirandola.

c.l.