Roller e Bdl in campo col morale alle stelle

Il campionato di Serie A2 di hockey su pista propone per stasera alle 20,45 un turno infrasettimanale, con il Centro Palmer Roller Scandiano ad ospitare il Seregno al PalaRegnani (ingresso libero) e con la BDL Minimotor Correggio sulla pista di Trissino. Entrambe le gare sono trasmesse in diretta sul canale Youtube della Fisr.

Scandiano. Per il Roller, che ha riposato al primo turno, è la gara che dà il via al girone di ritorno. I rossoblù di Enrico Mariotti, reduci da ben sei risultati utili di fila con cinque vittorie e un pareggio, vogliono allungare ulteriormente sulle inseguitrici per consolidare il terzo posto (21 punti e una gara in meno) che porta ai play-off. I lombardi, che arrivano al match da tre sconfitte consecutive, sono invece ottavi a 12 punti, ma il fatto che a centro classifica ci siano sei squadre in tre punti significa che i giochi sono ancora del tutto aperti. L’organico dei locali è tutto disponibile, compresi i reduci dagli infortuni delle scorse settimane, Alex Roca e Lorenzo Barbieri. E dunque i portieri sono Vecchi e Raveggi, gli esterni Barbieri, Nicolò e Riccardo Busani, Stefani, Roca, Deinite, Herrero Meglioli e Beato.

Correggio. La squadra di Eduard Granell è seconda con 26 punti, mentre il Trissino è quinto a 14. La compagine reggiana affronta la sfida con il morale altissimo, dopo aver sconfitto 7 a 2 il Montecchio Precalcino nella gara più recente. L’allenatore spagnolo scioglierà le riserve sui convocati solamente nelle ultime ore, anche se con buona probabilità opterà sui portieri Salines e Tolomelli, più gli esterni Righi, Tudela, Casari, Menendez, Caroli, Manuele Pedroni e Matteo Holban. Tudela, quinto bomber di A2 a quota 15 reti, ha parlato della gara odierna: "Trissino è una squadra molto organizzata, formazione giovane ma con una certa fisicità. Sarà una partita dura ma, dobbiamo affrontarla come tutte le altre".

Claudio Lavaggi