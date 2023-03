Rolo, condanna e arresto per scippo e truffa

Rolo (Reggio Emilia), 31 marzo 2023 – Dopo gli arresti di un mese fa di due fratelli, per la condanna definitiva per furto in una pizzeria di Carpi, con la concessione dei domiciliari, ora tocca al padre 54 enne, residente a Rolo, finire agli arresti per condanne legate a reati contro il patrimonio avvenuti tra il 2011 e il 2016 nelle province di Reggio e Mantova. Nell’estate di 12 anni fa, alla stazione ferroviaria di Rolo, il 54enne aveva scippato una ragazza appena scesa dal treno, venendo fermato dai carabinieri, mentre a Moglia, nel 2016, aveva messo a segno una truffa. Ora è stato condannato in modo definitivo a un anno, cinque mesi e 27 giorni di reclusione. I carabinieri di Fabbrico, competenti per territorio, hanno eseguito il provvedimento dell’ufficio Esecuzioni Penale della Procura reggiana per gli arresti domiciliari dell’uomo, dopo che è stata respinta la richiesta per l’affidamento in prova ai servizi sociali. Dunque, è scattato l’arresto per espiare la pena detentiva, per un periodo restante di undici mesi e 27 giorni.