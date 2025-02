Rolo e Boretto sognano la domenica perfetta

Rolo e Boretto sognano un doppio blitz contro le regine piacentine di Eccellenza e Promozione. Nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30), i rolesi cercano l’exploit contro la corazzata Nibbiano per riscattare il ko casalingo di sette giorni fa nella sfida salvezza contro il Real Formigine. Poco distante, il Boretto si misura con la Bobbiese per confermare il proprio trend positivo.

Fari puntati sul sentito derby Fabbrico-Correggese coi biancorossi lanciati all’inseguimento del primo posto, ma privi dello squalificato Galletti, mentre nei locali mancherà l’ex di turno Guerri. Big-match con vista play-off per Vianese e Brescello/Piccardo: i rossoblù viaggiano a Fidenza contro l’attardato Borgo San Donnino, mentre i gialloneri attendono l’Agazzanese reduce dal ko infrasettimanale contro la Correggese.

Match in salita per lo Sporting Scandiano che al "Torelli" deve arginare la big Fidentina. Rinfrancata dalla goleada sul Castelfranco, l’Arcetana cerca continuità sul terreno del Salsomaggiore guidato in panchina dall’ex granata Apolloni. Risalito in terza piazza nel girone A di Promozione, il Bibbiano/San Polo affronta con fiducia la lunga trasferta con la Castellana Fontana, privo del mediano Benassi. Seconda gara d’alta quota per il Vezzano che rende visita al Fornovo Medesano, mentre il Luzzara deve riprendere la sua marcia nel derby casalingo contro l’inguaiato Masone. Occorre una reazione immediata da parte del Campagnola che, sconfitto all’inglese mercoledì dalla regina Mutina, deve difendere il bronzo dall’assalto della Sanmichelese davanti al pubblico del "Sabbadini". Copione quasi analogo per la Riese che riceve il Ganaceto. Gara cruciale anche per il Castellarano che non può fallire ricevendo la Virtus Camposanto.

Fuochi d’artificio in Prima categoria dove si affrontano le prime quattro del girone C: al "Borelli" derby carico fra la battistrada Virtus Correggio che affronta un Guastalla deciso a consolidare almeno i play-off, mentre la Virtus Libertas, risalita a -7 dai correggesi, rischia sul sintetico della matricola Campogalliano. Dopo la sosta forzata causa maltempo, ritorno in campo per Seconda e Terza categoria. Le gare