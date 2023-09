Rolo, finisce in carcere dopo condanna per pedopornografia

Rolo (Reggio Emilia), 29 settembre 2023 - Denunciato nel 2020 per pedopornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, con indagini avviate in Sicilia, a Mazara del Vallo, e pure a Rolo, nel Reggiano, un uomo di 33 anni, è stato condannato in modo definitivo dal tribunale di Palermo, alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di ventimila euro, più interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e permanente per tutela e curatela. Con la condanna ormai inappellabile e definitiva, l’ufficio esecuzioni penali siciliano ha emesso il provvedimento di arresto, che è stato eseguito dai carabinieri di Fabbrico, nel cui territorio di competenza risiede l’uomo colpito dalla sentenza giudiziaria. I militari hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione per poi eseguire il provvedimento di arresto, consistito nel trasferimento del 33enne in carcere, per espiare la pena. Nei giorni scorsi un simile provvedimento era stato emesso per un analogo reato, con la condanna di un altro reggiano, in questo caso residente a Castellarano, pure lui con sentenza diventata definitiva e, dunque, trasferito in cella.