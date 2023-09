Rolo, grave 18enne dopo uno schianto in moto

Rolo (Reggio Emilia), 21 settembre 2023 – Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto verso le 7,40 di stamattina in via Campogrande, alle porte del centro abitato di Rolo.

Secondo i primi accertamenti, avrebbe sbandato sull’asfalto viscido per la pioggia caduta poco prima nella zona, per poi scivolare sull’asfalto con la sua moto Honda 125 R, contro un furgone Renault che arrivava dalla parte opposta. Il conducente del veicolo ha tentato di evitare l’impatto, senza riuscirci. Il giovane ha riportato gravi traumi agli arti inferiori e ferite varie. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico con l’automedica della Bassa, raggiunti dall’elisoccorso di Parma.

Dopo le prime cure, il giovane, che risulta abitare in paese e forse si stava recando al lavoro in zona industriale, è stato caricato a bordo dell’elicottero del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Solo una visita di controllo, invece, per il conducente del furgone, un 56enne che era su un mezzo di proprietà di una ditta di Novi di Modena. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale della Pianura Reggiana. Evidenti i disagi al traffico, con lunghi incolonnamenti di veicoli in entrambe le direzioni.