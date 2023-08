"Rolo: Il nuovo beer shop, una realtà importante per il paese"

Un nuovo beer shop EgReGia viene inaugurato in occasione di un evento nella serata del 26 agosto in via Livello 13 a Rolo, con iniziative dalle 17,30 fino a tarda sera, con degustazioni varie a cura di attività economiche locali, animate da un dj set musicale e da stand gastronomici a cura del circolo Livello 22 di Rolo. Una novità che è stata salutata con favore anche dal sindaco Luca Nasi: "E’ una nuova realtà produttiva, tutta rolese, nel settore della birra. Da amministratore pubblico – il messaggio del primo cittadino – è sempre una grande gioia vedere che il percorso intrapreso da cittadini propositivi, in questo iter guidati e sostenuti come sempre dagli uffici comunali e dall’amministrazione, porta a un esito positivo e alla nascita di una nuova attività nel nostro paese. È ancor più bello vedere come, nel giorno dell’inaugurazione di questa nuova realtà, siano presenti pure altre realtà produttive rolesi come la carne dell’allevamento Bo Bi Rolo, senza dimenticare l’associazione Arci Livello 22 di Rolo. In questa giornata a Rolo, promossa dai rolesi e rivolta a rolesi e non solo, io e la giunta comunale ci saremo".