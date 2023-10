Rolo, Interventi di Asfaltatura e Manutenzione Generale

Si sta svolgendo in questi giorni l’asfaltatura e manutenzione generale su diverse strade di Rolo, in particolare via Galilei, via Spallanzani, via Pertini, piazza Righetta, via Preti, via Spaggiari Bandini e via Livello. Si prevede il completamento dell’intervento con la pittura della segnaletica orizzontale sulle strade interessate dagli interventi di asfaltatura.