Rolo-Rio, riprendono i lavori

Dopo la pausa in occasione delle festività natalizie e di inizio anno, dal 24 febbraio è prevista la ripresa dei lavori di risanamento stradale nel tratto compreso tra il km 7+230 ed il km 7+795 della Provinciale 46 che collega Rolo a Rio Saliceto. Come già accaduto nei mesi precedenti, si prevede una nuova chiusura della strada al traffico per consentire l’attivazione del cantiere. La fine dei lavori è prevista per il 25 maggio, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Previsti i consueti percorsi alternativi per il collegamento tra Rio Saliceto e la zona di Fabbrico-Rolo.