Rolo, scontro tra mezzi pesanti Castelnovo, ferita anche una bimba

Si è rischiato il peggio, ieri mattina verso le 9, sulla corsia sud dell’A22 a Rolo, in uno scontro tra un camion e un autocarro carico di cassette di funghi. Sull’autocarro un rumeno di 45 anni, il camion era condotto da un cittadino ucraino di 72 anni. Sono arrivati gli operatori della Croce rossa di Reggiolo, mentre veniva allertato l’elisoccorso di Parma. Per fortuna, senza conseguenze di rilievo per le persone, il velivolo è stato fatto rientrare alla base. Evidenti disagi al traffico, con la viabilità su una sola corsia e lunghi incolonnamenti estesi per alcuni chilometri. Solo a metà mattinata la situazione del traffico è tornata regolare.

E alle 17 scontro tra due auto tra via Fontanese e via Pescatora a Castelnovo Sotto. Tre i feriti: due donne di 45 e 60 anni e una bambina. Per loro traumi che non appaiono gravi. Rilievi della polizia locale Terra di Mezzo.