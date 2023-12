Si lancia dal balcone per sfuggire all'arresto

Rolo (Reggio Emilia), 30 dicembre 2023 - I carabinieri della caserma di Fabbrico hanno eseguito un ordine di carcerazione di un uomo di 54 anni, di origine campana e residente a Rolo, a fronte di violazioni alla misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

Ma alla vista dei militari, intuendo quanto sarebbe successo, ha tentato di fuggire, lanciandosi dal balcone di casa, da un’altezza di circa quattro metri, restando illeso per poi allontanarsi di corsa. Ma dopo alcune ore è stato rintracciato nei pressi di un cantiere vicino casa, dove stava cercando di rientrare. E’ stato fermato e portato in caserma prima e in carcere poi. Il 54enne era ai domiciliari a scontare le condanne per uno scippo avvenuto a Rolo nel 2011 e per una truffa a Moglia di Mantova nel 2016, per un totale di quasi un anno e mezzo di reclusione, in gran parte scontati. Tra i divieti, anche quello di ricevere a casa persone differenti dai conviventi. Cosa che invece si sarebbe verificata, in un caso con minacce ai carabinieri che effettuavano il controllo, tipo “Se entrate vi taglio la testa”. Situazioni che hanno convinto il magistrato di sorveglianza a sospendere i domiciliari, sostituiti con la detenzione in cella. Ha giustificato il suo tentativo di fuga dicendo di voler trascorrere le festività di fine anno coi familiari. Invece, dovrà attendere in carcere l’arrivo del 2024.