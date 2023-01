Rolo, sperona l'auto della polizia e viene arrestato

I carabinieri di Fabbrico hanno eseguito l'arresto

Rolo (Reggio Emilia), 25 gennaio 2023 – Un uomo di 46 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Fermato lunedì pomeriggio da una pattuglia della polizia locale in via Galilei a Rolo, l’uomo ha tergiversato nel fornire i documenti, sostenendo di dover effettuare una consegna urgente. Poi ha rifiutato di mostrare i documenti, allontanandosi a bordo del suo furgone. Inseguito e raggiunto dalla polizia locale nei pressi della sua abitazione, ha speronato l’auto di servizio, minacciando gli agenti. E lo stesso ha fatto all’arrivo dei carabinieri della caserma di Fabbrico. L’uomo, residente a Rolo, è stato arrestato da agenti e militari dell’Arma, per poi essere posti ai domiciliari, in attesa di comparire in mattinata davanti al giudice. Il 46enne ha speronato la vettura della polizia innestando improvvisamente la retromarcia, urtando l’auto per poi scendere dal furgone mostrandosi minaccioso e aggressivo, rifiutandosi di mostrare i documenti. Alla fine è stato dichiarato in arresto.