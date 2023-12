Rolo, tre giovani intossicati dal monossido della stufa

Rolo (Reggio Emilia), 1 dicembre 2023 - Soccorsi mobilitati ieri sera per una intossicazione da monossido di carbonio che ha interessato tre giovani stranieri residenti alla periferia di Rolo. Nella prima serata una prima chiamata al 118 per un malessere generale di uno di loro. Poi, in ospedale, si è scoperta la possibile presenza di monossido nell’organismo. E questo ha fatto scattare un nuovo intervento nell’abitazione, dove si trovavano altri due giovani. Sono arrivati ambulanza, automedica e anche i vigili del fuoco per le verifiche tecniche. I due giovani, intossicati in modo lieve, sono stati portati in pronto soccorso per una visita di controllo. Nel frattempo è stata ricondotta la fuoruscita di monossido da una stufa accesa nella camera da letto, a conduzione e senza necessità di sfiato esterno. Forse una carenza di ricambio d’aria ha provocato l’intossicazione, per fortuna non grave. Resta sempre il consiglio di fare molta attenzione a questi impianti, perché l’eventuale uscita incontrollata di gas rischia di provocare effetti anche molto gravi.