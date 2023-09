Roloinfesta ricorda. Laura Messori

Oggi nella struttura di Roloinfesta, a Rolo, si rinnova la festa benefica "Laura e i Colori del mondo", ricordando Laura Messori, scomparsa a soli 40 anni di età, vinta da una malattia. Dalle 12 il pranzo, animazione col barzellettiere Willer Collura, il cantante imitatore Giuseppe Scelta, il Bollaio Matto con le bolle di sapone, giochi per famiglie, dj set. Il ricavato dell’iniziativa è destinato agli Amici del Day hospital Oncologico di Guastalla, per finanziare attività per pazienti oncologici e loro famiglie.