Roma, rubata un’opera di Antonio Ligabue

Nell’ultimo giorno di esposizione delle opere di Antonio Ligabue al Museo Storico della Fanteria di Roma, una delle sculture è misteriosamente scomparsa. Un furto a dir poco coraggioso che sarebbe stato commesso proprio quando mancava ormai poco meno di un’ora alla chiusura definitiva della mostra ’Antonio Ligabue - I misteri di una mente’, prodotta da Navigare Srl con il patrocinio di Regione Lazio e di Città di Roma, una delle esposizioni più visitate della Capitale nell’ultimo quadrimestre del 2024.

Stando a quanto emerso, la statuetta sarebbe stata esposta senza teca e senza sistema di allarme. Ad avvisare le autorità sono stati gli stessi visitatori che si sono accorti della mancanza dell’opera in una serie esposta. L’intera collezione viene da enti privati tra Reggio, Parma e Roma.

Il valore economico della statuetta di bronzo scomparsa, che raffigura un cane, è stato valutato attorno ai 20mila euro. Le indagini dei carabinieri del reparto Tutela Patrimonio Culturale sono ancora in corso. Sempre stando a quanto emerso, il Museo Storico della Fanteria non sarebbe munito di un sistema di videosorveglianza interno perciò gli inquirenti si stanno concentrando sui fotogrammi dell’impianto esterno. La mostra si sarebbe dovuta concludere proprio domenica 12, giorno in cui sarebbe stato effettuato il furto. Un colpo che, a giudicare dai primi elementi emersi, pare proprio calcolato in ogni minimo dettaglio.