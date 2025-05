"Romano non lascerà la nave in mezzo al mare mosso"

"Sono con Romano Amadei dal 2002, lo conosco bene: lui non lascia mai la barca in mezzo al mare col mare mosso. Per il resto ci incontreremo e ne parleremo". Così Vittorio Cattani, direttore generale, unico rappresentante della società presente alla festa di ieri alla stazione. Quello del futuro societario rimane un tema. "Ho sentito Amadei dopo la partita con la Juve Stabia, era molto felice, ma non abbiamo parlato di altro, lo faremo. Lui in ogni caso non dice che non ne vuole più sapere, ma semplicemente che se ci fosse qualcuno pronto a dare una mano, noi saremo pronti ad accoglierlo. Ma, lo ripeto, lui non abbandona mai la nave". Poi continua. "Lo dico da due anni: una persona di 86 anni non può sostenere certi ritmi, è una semplice questione di età. Ma ora ci godiamo la festa, poi vedremo". Cattani ringrazia tutto il pianeta granata. "Tra alti e bassi, è stata fatta un’impresa. È di tutte le persone che lavorano per la Reggiana: li ringrazio tutti, qualsiasi ruolo ricoprano". g. m.