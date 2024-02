’Romanzo di Crinale’ di Scaruffi

Esce oggi nelle librerie e online, per la casa editrice "Neo Edizioni" nella collana "Jena", il nuovo romanzo dello scrittore Silvano Scaruffi, ’Romanzo di Crinale’, romanzo che, dalla primavera in poi, sarà in ‘viaggio’ nelle varie tappe di un nuovo spettacolo-lettura, intitolato "Met Istram-La rivolta di Calocchia da Cà di Strek" e musicato da Nicola Bonacini.

Per l’autore, che vive a Ligonchio, si tratta di "un racconto sfrantumato, al solito, di cose che accadono fuori dalla finestra di qualunque casa, in piccoli paesi abbarbicati su costoni rocciosi".

"C’è un gruppo di case - si legge nel romanzo -, ammucchiato su un rivone, streminato lassù dalla mano di un seminatore distratto. E intorno, monti a raggera. Un ghippo appenninico dove l’aria sa di frontiera, la terra di colonizzazione, le persone di deriva. Una notte hanno bruciato tutto, sfiammato in poche ore lampi di paura. Sono accadute cose quella notte, cose che si possono vedere solo al buio. E dopo quei fatti, si sono susseguiti giorni, nei quali viene buio presto, e sera tardi".

L’editore Angelo Biasella lo definisce "un romanzo di crinale, dove il crinale diventa frontiera, le bizzarre dinamiche di paese devono confrontarsi con un progresso imposto e oscuro, e la scrittura, tra neologismi e un dialetto travolgente, ha la sostanza della terra che racconta".

Autore prolifico, Scaruffi tiene anche reading e performance teatrali.

g.s.