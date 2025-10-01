’Romeo e Giulietta’ per beneficenza

Iscrizioni aperte per la serata in programma sabato 18 ottobre alle 20.30 al teatro De André di Casalgrande: sarà proposto il musical ‘Come Giulietta e Romeo’ a cura della compagnia ‘Fatti d’arte’ il cui ricavato sarà devoluto a favore del progetto ‘Casalgrande For Life’ della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze per l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico esterno. Un musical in due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, rivisitato dalla compagnia in chiave originale e contemporanea: le atmosfere classiche vengono traslate nei giorni nostri, sostituendo mantelli e spade con tablet, impalcature, abiti moderni e pistole.

Il testo unisce versi shakespeariani a linguaggi e modi di dire attuali, offrendo al pubblico uno sguardo inedito, immediato e vicino alla sensibilità delle nuove generazioni. Per le prenotazioni sulla serata benefica telefonare al 0522/1880040. "Ringraziamo di cuore la compagnia ‘Fatti d’arte’ per questa bellissima iniziativa a sostegno del nostro progetto", dicono i volontari della pubblica assistenza. Quest’estate Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande ha celebrato il suo 25esimo anno di fondazione: è infatti nata il 18 luglio 2000. Tante sono le sue attività organizzate con successo grazie alla collaborazione di circa 230 volontari.

m. b.