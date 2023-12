Rompono gli infissi e rubano in casa

I ladri tornano a svaligiare le abitazioni: giovedì notte dopo aver messo a soqquadro una casa a Ca’ del Cavo (Castelnovo Monti) i malviventi se ne sono andati avendo rastrellato contante e oggetti in oro. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari dell’abitazione, si sono introdotti in casa dopo aver forzato e rotto gli infissi per rubare denaro e oggetti preziosi. Una volta rincasati i proprietari hanno avuto la pessima sorpresa e hanno chiamato il 112. In breve tempo sul posto è intervenuta una pattuglia carabinieri della stazione di Vezzano; successivamente è stata sporta denuncia e i militari dell’Arma di Castelnovo Monti con i colleghi di Vezzano, hanno avviato le indagini. L’ammontare del furto è ancora in corso di quantificazione. La ricerca dei malfattori è resa alquanto difficoltosa dovuta all’assenza di videocamere nell’area in cui è avvenuta l’effrazione. Appello alla cittadinanza dei proprietari della casa nella speranza che qualcuno possa aver notato qualcosa di particolare.

s. b.