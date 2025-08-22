Roncocesi, odore insopportabile: "Arpae? Già è tanto se rispondono"

Roncocesi torna a fare i conti con un problema "che si trascina da anni: gli odori provenienti dall’impianto Farm Service. Durante l’estate, la situazione diventa insostenibile". Soprattutto nell’ultima settimana, riferiscono gli abitanti della zona, "la situazione è precipitata" e le segnalazioni ad Arpae "trovano raramente un riscontro. È già tanto se rispondono al telefono".

La zona non è nuova a episodi del genere: nel 2018 la società Farm Service Srl, che gestisce scarti di macellazione, provocò lo sversamento di sangue e materiale organico nel canale irriguo Cavo Fossetta a Roncocesi (foto). Le denunce dei cittadini portarono a un lungo iter giudiziario e nel 2022 si arrivò alla condanna per reato ambientale: il presidente del cda fu ritenuto responsabile e l’azienda venne sanzionata.

Oggi però, a quanto emerge, gli odori si ripropongono ogni estate e così le segnalazioni: "Chi sta controllando la qualità dell’aria e delle acque?" chiedono i cittadini, di cui si fa portavoce l’attivista Sara Beltrami. "Gli odori sono chiaramente identificabili e persistono, la situazione è insostenibile – dice –. I residenti chiamano ripetutamente Arpae, l’ente preposto al controllo ambientale, ma non è scontato riuscire a ottenere una risposta al telefono. Non credo, personalmente, che richiedere che vengano accolte e raccolte le segnalazioni di un tale disagio sia chiedere molto". Dal 2022 le soluzioni per l’abbattimento degli odori non sembrano sufficienti: "Arpae – chiede Beltrami – tutela le aziende o i cittadini? Ci si aspetta da istituzioni e organi competenti qualcosa di più del silenzio".

"Qualcuno di Arpae e dell’amministrazione comunale venga a cena a Roncocesi quest’estate, saranno ospiti graditi per appurare di persona quello che è un disagio invivibile e una situazione intollerabile, nel 2025, per una città della nostra portata – conclude –. Considerata poi la natura degli scarti stessi, qualcuno ha mai indagato cosa comporti a livello psicofisico l’inalazione di questi fetori?".