Rondani (Forza Italia):: "Bisogna anticipare la raccolta del verde"

Anticipare il giro verde per favorire i cittani che hanno iniziato le potature. Lo propone Marco Rondani (foto) referente montecchiese di Forza Italia. "Giro Verde è un ottimo servizio, ma attualmente ha una contraddizione – afferma Rondani – va in letargo fino al 1° marzo proprio nel momento cruciale delle potature. Per la maggior parte delle piante, come quelle da frutto, si interviene tra gennaio, penso alla vite, e fine febbraio, inoltre il cambiamento climatico ne accelera l’uscita dal riposo vegetativo".

"Vero – prosegue l’esponente di Forza Italia – che le piccole potature possono essere portate autonomamente in discarica, ma c’è chi non ha l’auto e ci sono cittadini che finiscono il loro turno nel tardo pomeriggio; la chiusura invernale alle 17 dell’ecocentro, non aiuta, e la soluzione più facile rischia di essere quella dei pericolosi ed inquinanti falò per bruciare le potature".

"Per migliorare il servizio propongo quindi due soluzioni, anche cumulabili: o ripartire/effettuare un giro extra del Giro Verde, almeno verso metà febbraio, invece che dal 1° marzo, e/o spostare la chiusura della discarica, per un giorno a settimana, alle 18/19".