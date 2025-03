Rondani (Forza Italia): "Comune, quante bugie dette sul canile"

I tormenti del canile comunale di Montecchio. A scagliarsi contro l’amministrazione è Marco Rondani, referente di Forza Italia per Montecchio. "Eliminare un servizio, prometterne la riapertura, in campagna elettorale, per poi non mantenere la promessa, ecco il modus operandi scelto dall’amministrazione, circa il canile comunale – attacca Rondani –. La struttura era stata chiusa improvvisamente, salvo poi garantirne la riapertura entro luglio 2024, se rieletti, in modo da sedare le forti polemiche nate a seguito della diffusione della notizia, avvenuta ben 13 giorni dopo la chiusura. Dopo qualche mese dalla rielezione eccoci a leggere su una delibera di giunta, che resta la volontà di riaprire il canile, però per farlo ci sarebbero prima da fare 50mila euro di lavori, troppi per le casse comunal".

Rondani continua. "Ora, capisco le priorità, ma leggere ciò da un’amministrazione che si è vantata di aver speso oltre 17 milioni di euro per costruire grandi opere, e che per la gestione dei cani paga 13mila euro annui a una struttura esterna, mi sembra una semplice motivazione per non ammettere la reale volontà di tenere chiuso il canile, esternalizzando il servizio. Un peccato, i Comuni di Cavriago e Gattatico hanno dimostrato interesse all’uso della struttura, potendo quindi dividere i costi della gestione. In questo modo si darebbe centralità al canile, ideando inoltre attività insieme ai cittadini, in modo da soddisfare chi non può avere un animale di proprietà o magari è titubante all’idea di adottarne uno, dando allo stesso tempo più visibilità ai cani in cerca di adozione"