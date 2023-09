’Rosa dei venti’: è grande festa

Al circolo Arci "Frank" (in via Pianello 57) di Castelnovo Monti, oggi, dalle 16, "Festa di fine estate" del centro diurno "Rosa dei venti". Il pomeriggio sarà allietato dalla musica del gruppo "I Bidelli", a seguire, alle 18, ci sarà il brindisi e il taglio della torta dedicata a questa giornata speciale. Per l’occasione saranno esposti e messi in vendita gli oggetti e i quadri realizzati dagli utenti dei Centri diurni della montagna, in collaborazione con l’associazione "Fa.Ce"; il ricavato servirà a sostenere le attività portate avanti all’interno dei servizi stessi. Il Centro diurno "Rosa dei Venti" è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16. Accoglie persone con disabilità adulte, che presentano deficit motori, cognitivi e sensoriali gravi, predisponendo progetti educativi personalizzati e attività utili al raggiungimento del benessere psico-fisico individuale e di gruppo.

Info: 345 4090433.

g.s.