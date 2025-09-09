Rosano non ha dimenticato Andrea

Ritrovo sabato prossimo alle 17,30 della comunità di Rosano di Vetto per un evento speciale da trascorrere insieme all’insegna dello sport, amicizia e il ricordo di chi non c’è più: in quell’occasione verrà intitolato il campo sportivo del paese ad Andrea Muzzini, scomparso lo scorso maggio all’età di soli 44 anni, dopo aver affrontato con coraggio una malattia che non gli ha tolto mai il sorriso, né la voglia di dare agli altri fino all’ultimo.

Andrea era molto più di un amico, era un volontario, un cittadino attivo: era un punto di riferimento per chiunque lo conoscesse. Laureato con lode in ingegneria delle telecomunicazioni, aveva lavorato per Landi Renzo ed era stato consigliere comunale a Vetto dal 2014 al 2019. Ma il cuore grande di Andrea batteva soprattutto per la solidarietà. Impegnato da anni con il Gaom (Gruppo Amici Ospedali Missionari), ha dedicato tempo, competenze ed energie a progetti umanitari in Etiopia, portando aiuto concreto e speranza a tante persone.

Sempre presente, Andrea ha lasciato un’impronta in Italia e in Africa. La giornata di sabato 13 inizierà con un mini torneo di calcio tra bambini, con squadre dell’Atletico Montagna e del Vetto, a cui seguirà un torneo tra gli amici di Andrea e la sua squadra, il Circolo dell’Eremita. Un momento di sport pensato proprio come sarebbe piaciuto a lui: semplice, partecipato, pieno di energia positiva. A seguire, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione del campo sportivo, alla presenza del sindaco di Vetto, del parroco e di tutta la comunità. Sarà scoperta una targa in memoria di Andrea, simbolo tangibile di un legame che continuerà a vivere a Rosano. La giornata si concluderà con un momento conviviale. In questa occasione, verrà devoluta una somma al Gaom, raccolta tra amici e conoscenti, per sostenere i progetti che Andrea aveva tanto a cuore.

s.b.