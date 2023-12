Rose rosse per i sette fratelli Cervi: "Il loro esempio è senza tempo"

Omaggio, memoria, ma anche un ideale passaggio di testimone per tramandare il messaggio e il loro esempio senza tempo. C’era questo nelle otto rose rosse, una per ciascuno dei sette fratelli Cervi (Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo e Ovidio) e per il partigiano Quarto Camurri, deposte ai piedi del muro del poligono di tiro di Reggio dove vennero fucilati dai fascisti il 28 dicembre del 1943. Sono stati momenti di grande commozione ieri mattina alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio tra i più grandi simboli della nostra Resistenza, davanti alla lapide sul luogo della fucilazione, dove si sono inchinati anche Adelmo, figlio di Aldo, e Antenore, nipote di uno degli omonimi dei fratelli Cervi.

Dopo la messa in cattedrale, celebrata dall’arcivescovo Giacomo Morandi, prima del momento clou al poligono, la cerimonia si è spostata nella solenne Sala del Tricolore con l’orazione affidata al presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "L’Europa è nata anche a Casa Cervi. Come è nata a Sant’Anna di Stazzema. A Marzabotto. O a Fossoli. È da questi orrori che è germogliato il seme di una società dei popoli e dei diritti, che l’Europa unita vuole incarnare – ha detto il governatore – e che ha bisogno di tornare a far sentire la propria voce. Di liberarsi dal giogo dei populismi e dei sovranismi. Noi dobbiamo rispondere partendo allora dal mappamondo di Papà Cervi: le battaglie si vincono uniti".

Per il sindaco di Reggio, Luca Vecchi "nella vicenda umana, familiare, privata e collettiva dei fratelli Cervi c’è tanto dell’autobiografia di una città, di una provincia, di una comunità, auspicabilmente di un Paese intero. I Cervi sono stati un simbolo anticipatore di un tratto distintivo del nostro modo di essere tra educazione, libertà ed emancipazione. Casa Cervi fu anche casa dell’accoglienza delle tante diversità culturali, delle diversità nazionali, delle diversità che appartenevano già allora a una dimensione globale". Tra coloro che sono intervenuti anche il vicepresidente nazionale di Anpi Alessandro Pollio Salimbeni (che ha sostituito in extremis il presidente Gianfranco Pagliarulo che non ha potuto esserci): "I fratelli Cervi ci parlano ancora e noi dobbiamo ascoltarli. Perché la loro vicenda storica, personale e collettiva, continua a indicare ciò per cui siamo impegnati: un mondo in cui c’è solidarietà sociale, in cui ci sono insieme progresso tecnico e amore per le radici nella terra".

Mentre per Fabio Spezzani, dell’Istituto Cervi (rappresentato anche dalla presidente Albertina Soliani, anche ieri in prima linea) "la storia dei fratelli Cervi e di Quarto Camurri finisce con un inizio ed è un mondo che inizia con una fine. In questo mondo, nato dal folle e fallito tentativo fascista di eradicare una famiglia e una forza il cui seme è germinato nella testa delle donne e degli uomini, si colloca da oltre 50 anni l’Istituto Alcide Cervi. E oggi, in questa città che è sintesi e simbolo di una terra che si estende dall’Appennino al Po, in questa sala che da secoli anela alla giustizia ed alla libertà, sotto al gonfalone fregiato della medaglia d’oro che a tutti noi ricorda cosa siano e cosa possano i valori della Resistenza, gli ideali dei fratelli Cervi e di Quarto Camurri appaiono densi, corposi, sfolgoranti".

Infine la metafora del presidente della Provincia Giorgio Zanni: "Una storia di resistenza, soprattutto culturale, che racconta anche dell’emancipazione della figura femminile nella nostra società grazie al ruolo di Genoeffa (made dei Cervi, ndr) per l’accoglienza che offriva a chi si ribellava al regime. Un ponte ideale che ci ricollega alla cittadinanza conferita proprio ieri a Novellara a Saman".

Nel pomeriggio la conclusione delle celebrazioni – iniziate con la suggestiva fiaccolata di due giorni fa a Campegine – a Casa Cervi, a Gattatico, con lo spettacolo ‘Cide – I doni di Papà Cervi’ del regista Maurizio Bercini.