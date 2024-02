Rose Villain in Sportmax. Diciassettemila cristalli sull’abito per il festival

Venerdì sul palco del teatro Ariston è salito un prezioso esempio di moda Made in Reggio. Nella quarta serata, dedicata alle cover, la cantautrice Rose Villain ha infatti indossato nella sua esibizione un miniabito bianco con 17 mila cristalli incastonati, griffato dal marchio reggiano Sportmax.

All’anagrafe Rose Luini, 35 anni, ha affrontato Sanremo con un look rock-chic: capelli turchini, guanti da diva e tacchi a spillo, che tolto per cantare scalza in coppia con Gianna Nannini, in un medley delle hit della regina del rock italiano, Scandalo, Meravigliosa creatura e Sei nell’anima.

A scegliere per lei la creazione total white di casa Maramotti è stata la stylist Rujana Cantoni, a cucire l’abito le sapienti mani del team Sportmax.

Un vestito di fattura impegnativa, che è stato ritratto, durante la sua cucitura e il suo perfezionamento, in un video che appare sul profilo Instagram della casa di moda.

I dettagli che hanno catturato lo sguardo, oltre al bagliore degli strass, sono stati la minigonna vertiginosa e lo scollo su retro con un maxi nodo, che diventa strascico. Un look che ha valorizzato il fisico da modella della cantante, che porta in gara il brano Click Bomb!, scritto insieme al marito, il produttore Sixpm.

Elisabetta Grassi