Rosebud, arrivano le stelle. Zingaretti e Mastandrea

Sono sempre di più gli attori che non resistono alla tentazione di mettersi dall’altra parte della cinepresa, pur mantendendo la propria, salda, posizione sul grande schermo. Tra questi, i due prossimi grandi ospiti del cinema Rosebud, che martedì 18 marzo, alle 21, accoglierà Luca Zingaretti per l’anteprima di ‘La casa degli sguardi’, mentre lunedì 24 marzo, alle 21.15, aprirà le porte a Valerio Mastandrea con il film ‘Nonostante’.

‘La casa degli sguardi’ segna l’esordio alla regia di Zingaretti, nell’adattamento dell’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli: il racconto della storia di un ragazzo alcolizzato, il quale, dopo un incidente d’auto di cui è colpevole, farà le pulizie in un ospedale. Tra coming-of-age e dramedy sociale Zingaretti, anche interprete, racconta una storia sul senso del dolore e la forza di cambiare.

"Una di quelle storie che piacciono a me – spiega Zingaretti – sulla capacità dell’uomo di cadere ma poi rialzarsi. Il dolore è stato demonizzato dalla nostra società, invece non si può vivere senza dolore, che è la stessa identica materia della gioia".

Concittadino di Zingaretti, Valerio Mastandrea è atteso il 24 marzo nella sala comunale con la sua opera seconda ‘Nonostante’.

Il film racconta la storia di uomo ricoverato da tempo in ospedale, una condizione che a lui sembra il modo migliore per vivere la sua vita, al riparo da tutto e da tutti, senza responsabilità e problemi di alcun genere. Una routine che fila via senza intoppi fino a quando una nuova paziente viene ricoverata nello stesso reparto. Una donna irrequieta, che non accetta nulla di quella condizione. Lui cerca prima di difendersi, ma qualcosa di incomprensibile si fa strada nel suo cuore. ‘Nonostante’ è dedicato ad Alberto Mastandrea, padre di Valerio, scomparso nel 2023.

Per entrambi i titoli le prevendite sono aperte alla cassa del cinema, oppure online su www.comune.re.it/rosebud.