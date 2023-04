Rosella De Lorenzi è stata eletta presidente

Cambio ai vertici della Associazione prevenzione tumori di Guastalla, da anni ormai impegnata nella raccolta fondi e in attività per dotare l’ospedale di Guastalla di nuovi servizi e importanti apparecchiatura sanitarie e diagnostiche. Su 85 soci sono state presentate 65 schede alla votazione per il rinnovo del direttivo. Alla fine Rosella De Lorenzi, già nel consiglio direttivo, è stata nominata alla presidenza. Per coadiuvare l’attività è stato eletto il dottor Eugenio Cudazzo, nel ruolo di vicepresidente, socio da tempo dell’associazione e medico chirurgo in passato a Guastalla e ora responsabile della Chirurgia dell’ospedale di Montecchio. La segreteria è affidata a Monica Capozzi. Del consiglio direttivo fanno parte anche Mario Franzini, ex primario di Chirurgia, Sandro Binacchi, Rossella Doati, Olinto Bonori.