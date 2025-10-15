Rosita Grande Aracri condannata a sette anni

Sette anni e due mesi a Rosita Grande Aracri (foto), figlia di Francesco, boss della ‘Ndrangheta, da tempo trapiantata nel Reggiano. La sentenza è stata pronunciata dal Gup del tribunale di Bologna, che ha accolto le richieste della Dda. Francesco e i figli Salvatore e Paolo erano stati condannati di recente nel processo Grimilde dove anche Rosita, 42 anni, all’esito dell’abbreviato, era stata condannata per trasferimento fraudolento aggravato dall’aver agevolato il sodalizio ‘ndranghetistico emiliano. Il 16 giugno 2022 la Corte di appello aveva trasmesso alla Dda gli atti su di lei, in relazione al reato di associazione mafiosa.