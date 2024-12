Rossana Casale porta il jazz al teatro San Prospero con 'Almost Blue'

Il teatro San Prospero apre al jazz. Domani alle 21 appuntamento con Rossana Casale, stella della musica italiana che da anni ha archiviato i sentieri del pop per abbracciare totalmente la sua proverbiale passione per il genere musicale che da sempre predilige. Interprete raffinata, da anni ha scelto di fare la musica che ama maggiormente, continuando a sperimentare e indagare il jazz, attraverso viaggi musicali sempre nuovi e stimolanti. Col nuovo album “Almost Blue”, elegante progetto jazzistico, sarà sul palco del teatro reggiano, supportata da musicisti che la seguono in ogni data del tour: Carlo Atti (sax tenore), Luigi Bonafede (piano), Alessandro Maiorino (contrabbasso) ed Enzo Zinelli (batteria).

Rossana, come ci si approccia ad un genere musicale come il jazz?

"Il jazz non è una musica difficile. È importante trovare il modo di avvicinare la gente a questa musica. Ascoltare è fondamentale, ancor più comunicare col pubblico. Il teatro inoltre, proprio come il jazz, è improvvisazione. E ogni sera, in ogni concerto, succede qualcosa di nuovo e diverso".

Nel suo nuovo disco “Almost Blue”, tutti i brani girano intorno a questo colore, da “Blue Moon” a “Blue Skies”.

"Vivo vicino al mare e il colore blu mi è vicino in tutte le sue sfumature e declinazioni. Questo è un album totalmente rivolto al jazz, un disco di poesia, dove metto i testi in primo piano".

Nel suo percorso, dove ci sono stati anche Sanremo e i musical, il ruolo di giudice a “XFactor” e quello di docente al Conservatorio a Parma. Che rapporto ha coi suoi allievi?

"Con loro ho un rapporto materno, fatto di abbracci e di qualche strigliata. Proprio come fanno le mamme. M’innamoro delle loro storie, delle loro vite, delle loro ribellioni. Io porto le mie esperienze ma anche loro hanno tanto da insegnarmi. È bellissimo questo crescere insieme".

Secondo lei, la musica che sentiamo in giro è ancora lo specchio dei tempi?

"Direi di sì. In giro c’è un grande impoverimento culturale, politico e sociale ma siamo in un momento di passaggio. Ci sarà una rinascita. Non sono pessimista e rimango sul pezzo. Ci sono giovani artisti bravissimi. Faccio un nome: Noga Erez, cantante israeliana molto talentuosa".

Domani ci sarà un accenno al suo passato pop?

"Diciamo che in alcune date, alla fine, mi hanno chiesto di cantare “Brividi” (Sanremo 1986, ndr). Un brano che piaceva tanto anche alla grande Mina".