Rossi, la ballata di denuncia "Meritocrazia, ma dove?"

La "meritocrazia" diventa una ballata.

E’ uscito nei giorni scorsi sulle varie piattaforme streaming una novità assoluta che vede impegnata l’attrice e autrice Maria Rossi, di Poviglio, in una canzone dedicata alla valorizzazione del talento e del merito in generale, soprattutto nell’ambito artistico.

Un progetto che unisce Maria Rossi a Francesco Fiumarella, produttore e organizzatore di concorsi artistici, in gioventù residente a Brescello con il padre Antonio (all’epoca comandante della locale caserma dei carabinieri) e da anni trasferito a Roma. In campo anche Riccardo Rossi per le musiche.

"Dopo qualche ricerca che però convinceva poco, pensare a Maria Rossi come coautrice di questo progetto è stato naturale – sostiene Fiumarella – perché ha un passato come attrice di cabaret, una creatività e un talento immensi ancora tutti da far apprezzare al pubblico".

Da questa idea è nata la canzone "La ballata della meritocrazia (ma dove?)", che evidenzia come sia molto semplice fare carriera quando si hanno ’appoggi’ importanti.

"Abbiamo dato vita a una canzone molto significativa, ballabile, un po’ fuori le righe – commenta Maria Rossi – che vuole essere anche un brano di "denuncia" di una tematica importante".

"E – aggiunge – proprio per questo da subito molto apprezzata, soprattutto per la finalità che intende evidenziare".

