Rossi nuovo campione under 14

Davide Rossi è il nuovo campione provinciale Under 14. L’atleta del San Martino Sport conquista a sorpresa il titolo dopo 2 successi contro pronostico: il primo, in semifinale, con il favorito Giorgio Francesco Zucchi (CT Reggio), regolato col punteggio di 7-6, 6-1; il secondo, nella sfida decisiva, contro il numero 2 Paolo Barbieri (CT Albinea), battuto con un doppio 6-2

Nella categoria Under 12 arrivano alla fine il numero 1 Mauà Thales Soncini (Cere, nella foto) e Samuele Pietri (San Martino Sport): il primo ha bisogno del super tiebreak per avere la meglio su Edoardo Silvestri (Cere), sconfitto 4-6, 6-3, 10-4, mentre il secondo piega 6-3, 6-4 Nico Zanichelli (CT Albinea). A livello femminile l’atto conclusivo dell’Under 16 sarà quello tra Eva Nironi (TC Cavriago) e Arianna Rosi (CT Reggio): quest’ultima ha piegato la numero 2, Maria Angelica Tribuzio (CT Reggio, 7-6, 6-1); nell’Under 14, invece, Martina Guglielmi (CT Albinea) raggiunge in finale Valentina Vitale (CT Reggio). Tra oggi e domani, al Cere, si chiude l’edizione numero 67 di una kermesse sempre molto riuscita.

d. r.