Rossi (Pd) attacca il sindaco Daviddi: "Assente al Ctss, non ha alcun merito"

"Il j’accuse della settimana scorsa verso il sindaco Daviddi e l’uso strumentale della raccolta firme per un ritorno tutto politico volto alle amministrative 2024 ha ottenuto un doppio risultato: la presenza dopo una lunga latitanza del sindaco stesso alla Ctss e il suo plauso mai scontato verso il risultato ottenuto dai suoi colleghi". Ad affermarlo è l’onorevole del Pd Andrea Rossi rispondendo al primo cittadino di Casalgrande Giuseppe Daviddi dopo le polemiche per la raccolta firme, consegnata in Regione per chiedere il servizio h24 del pronto soccorso e dell’automedica di Scandiano. "Per l’onestà intellettuale – dice Rossi – che riconosco al sindaco sono sicuro che in cuor suo sia consapevole che le decisioni sono il risultato di un lavoro diplomatico che si è svolto in queste settimane del quale sicuramente lui stesso sa di non esserne stato protagonista. Un lungo impegno che è fatto di equilibri territoriali che solo il dialogo e confronto possono risolvere. Comprendo bene che esista una narrazione funzionale per intestarsi un risultato, ma la realtà è un’altra e i diversi protagonisti dagli amministratori dei comuni limitrofi fino ai rappresentanti dell’Ausl ne sono testimoni". Daviddi aveva subito espresso la sua soddisfazione per il mantenimento dell’automedica al Magati, sottolineando che la "petizione non era propaganda". Rossi evidenzia che "nessun rappresentante del Comune di Casalgrande era presente al Ctss per la riorganizzazione dell’emergenza urgenza del 18 aprile".

m. b.