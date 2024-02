Rossi (Pd): "Interrogazione sul destino della dogana"

"Ho ricevuto notizia da associazioni di categoria e imprese del territorio che è in via di definizione un piano di riassetto organizzativo dell’Agenzia delle Dogane che comporterebbe la chiusura di 25 sedi in tutta Italia, tra le quali potrebbe rientrare anche quella di Reggio Emilia". Inizia così la nota diramata dal parlamentare del Pd Andrea Rossi, che annuncia di aver "presentato un’interrogazione al Governo per capire se ciò corrispondesse al vero e se nella valutazione di razionalizzazione della spesa si fossero tenute in conto le specificità del territorio. La sede reggiana dell’Agenzia ha contribuito nel solo 2023, tra dazi e diritti, per 131 milioni di euro al bilancio statale, rappresentando l’11ª provincia per export e la 30ª per import. Dimensioni di scambi commerciali non certo irrilevanti e che quindi necessitano della presenza costante dell’Agenzia delle Dogane. Ho condiviso con il Governo la preoccupazione delle imprese del territorio anche in ragione del fatto che la sede locale dell’Agenzia, peraltro ritenuta particolarmente efficiente a livello di logistica-doganale, è stata addirittura elemento attrattivo di investimenti. Non pare una scelta lungimirante quella della possibile soppressione della sede reggiana".