"Rosy" muore a 61 anni. Lascia tre figli. Funerale nel pomeriggio

Deceduta per grave malattia a soli 61 anni Maria Rosaria (Rosy) Pinto in Monticelli, ne danno il doloroso annuncio il marito Ezio, i figli Selene con Paolo, Francesco con Paola, Debora con Samuele, il nipote Alessio, fratelli e sorelle, cognati e cognate, parenti e amici. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio partendo alle 15 dalle camere ardenti dell’ospedale di Castelnovo Monti, per giungere alla chiesa di Toano, dove alle 15.30 sarà celebrata la santa messa, quindi il feretro proseguirà per l’Ara di cremazione. Ieri pomeriggio è stato recitato un rosario di suffragio nella camera ardente dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Non fiori ma eventuali offerte alla Croce Rossa di Toano. Anticipati ringraziamenti dei familiari a chi parteciperà alle esequie. Maria Rosaria, nota come Rosy, era molto conosciuta non solo a Toano, paese della famiglia del marito Ezio, ma anche a Castelnovo Monti dove abitava da alcuni anni. Tutti la ricordano come una brava signora impegnata nella famiglia, ma anche in altre attività lavorative, almeno fino a quando la grave malattia, che ha cercato di combattere con coraggio e dignità, glielo ha consentito. Il marito Ezio Monticelli appartiene a una famiglia di fornai molto nota in montagna con tre forni: a Toano, Cavola e Villa Minozzo.

s. b.